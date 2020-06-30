Мужчина оставил без шоколада один из магазинов Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратились представители сетевого магазина. Они сообщили о краже шоколада стоимостью более двух тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что в магазин пришел молодой человек. Он подошел к стеллажу с шоколадом, взял 15 плиток, распихал их под одежду и попытался скрыться. Это заметила директор торгового учреждения, которая попыталась остановить злоумышленника. Тот вернул женщине пять плиток, после чего вырвался и убежал.

По горячим следам полиция нашла подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Мужчина рассказал, что успел продать весь шоколад. На это ему хватило получаса.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.