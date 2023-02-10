Мужчина обворовал стройплощадку в Кондопоге и попался

В полицию Кондопоги поступил сигнал о краже со стройплощадки. Сторож во время обхода обнаружил пропажу одного рулона кровельного материала, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 40-летний местный житель. Он признался в совершении кражи. Мужчина пояснил, что заметил стройматериалы, проходя мимо. Он прокрался на охраняемую территорию и украл кровельный материал, чтобы покрыть им крышу своего гаража.

Украденное имущество изъято. По факту хищения возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com