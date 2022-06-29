Мужчина ночью выбил стекло, залез в чужой дом и лег там спать

Жителя Петрозаводска будут судить за незаконное проникновение в чужое жилище. Инцидент произошел в марте текущего года, сообщили в прокуратуре Карелии.

Неработающий 50-летний мужчина был в гостях у знакомой на ее даче в Прионежском районе. Они распивали спиртное, потом поссорились, гостю пришлось уйти.

Он решил заночевать в чужом доме, разбил там окно, залез на веранду и лег спать. Хозяева увидели его на своем диване и вызвали полицейских.

Ранее неоднократно судимого петрозаводчанина задержали и возбудили уголовное дело, его уже передали мировому судье. Теперь фигурант может сесть на два года. // Фото: pxhere.com