Мужчина несколько раз за день обокрал магазин в Сортавале

Вечером 23 августа на пульт вневедомственной охраны Сортавалы поступил сигнал из сетевого магазина. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что 24-летний мужчина пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар. Причем делал это неоднократно в течение дня.

По записям камер наблюдения сотрудники торговой точки выяснили, что горожанин несколько раз приходил в магазин и уходил, ничего не купив. На самом деле он прятал продукты под одеждой. Вечером он явился вновь, но в этот момент работники магазина вызвали вневедомственную охрану.

Мужчина был задержан и передан участковому. Фото Росгвардии