Автомобиль с прицепом перевернулся на трассе «Кола»

На автомобильной трассе «Кола» в Карелии вечером 24 августа перевернулся автомобиль с прицепом. В Госавтоинвпекции республики сообщили, что он вылетел в кювет.

Авария произошла в 21:33 на дороге Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой в районе Костомукши. Машина опрокинулась на 192-м километре трассы «Кола».

По какой причине 45-летний водитель потерял управление, выясняют сотрудники ДПС. Но его автомобиль ВАЗ – 21150 с прицепом съехал в кювет и перевернулся.

В ДТП пострадали сам находившийся за рулем и 34-летний пассажир. Водителя госпитализировали, его спутнику оказали помощь на месте. // Фото: Госавтоинспекция Карелии