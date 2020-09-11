Мужчина натравил питбуля на собаку в приюте для животных в Кеми

Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в Карелии. На этот раз пострадала собака из приюта для бездомных животных Кеми.

На днях в социальной сети «ВКонтакте» появилось несколько видеозаписей, как бойцовый пес треплет крупную дворнягу и нападает на нее улице и в деревянной будке. На протяжении нескольких минут слышен жалобный, громкий визг собаки, на которой мертвой хваткой висит питбультерьер, вгрызающийся ей в бок и шею.

Назвать это рядовой стычкой двух собак, которые случаются в природе, пожалуй, трудно. Один пес на цепи, поэтому не мог спрятаться, убежать или дать сдачи обидчику. Вдобавок он с детства слеп на один глаз. А второго подначивал, судя по всему, его хозяин. За кадром слышны невнятные мужские комментарии, нецензурные словечки, смех и фразы «тащи», «души его», «далеко не убежишь». Зоозащитники предполагают, что съемку вел хозяин бойцовой собаки. Из-за требований Роскомнадзора, мы не можем опубликовать эти видеозаписи или указывать прямую ссылку на них в Интернете.

Эта история произошла 4 сентября, но ее обсуждение в различных сообществах не утихает по сей день. Подключилась и полиция.

Приютская собака по кличке Джаспер выжила после нападения. Ветеринар зафиксировала у трехлетнего бедолаги ушибы и внутренние гематомы. Пес испытал сильнейший шок, долгое время не ел и не пил, а просто смотрел в одну точку. Только сейчас он начал приходить в себя и давать снова себя гладить, рассказала порталу «Петрозаводск говорит» руководитель приюта Светлана Лазарева, которая рассказала о произошедшем.

В тот злополучный день она находилась в командировке. О случившемся Лазарева узнала от свидетелей, которые сообщили, что питбуль «разорвал их собаку».

По ее словам, в приюте работал сантехник, когда туда вместе с бойцовской собакой пришел нетрезвый местный житель. Мужчина якобы искал «девочек», но забрел в приют. Он стал предлагать рабочему выпить, но тот отказался. Мастеровой запер дверь административного здания и уехал, оставив мужчину выпивать в одиночестве.

По словам Лазаревой, будка Джаспера установлена недалеко от входа. Пес живет на привязи на улице, поскольку, со слов женщины, так ему комфортно, а в вольере нет. Пес не агрессивный и дружелюбный с теми, кого знает, но он охраняет свою территорию. Вероятно, он начал лаять на незнакомца, что и привело к печальным последствиям. Лазарева предположила, что если бы в тот момент на улице находились другие приютские собаки, то питбуль мог наброситься и на них. Всего в кемском приюте более 40 собак. Территория не огорожена забором.

Впоследствии ей рассказали, что местный житель выложил на своей странице в соцсети видео с травлей Джаспера. Пользователь подписал видеоролики: «Вот такой у нас приют» и «Не напьешься, не прославишься». Правда, вскоре удалил видеозаписи со своей странички. Но сын Лазаревой успел сохранить эти видео и сделать скриншоты. Руководитель приюта обратилась в прокуратуру и полицию.

По словам зоозащитницы, это уже не первый случай, когда мужчина натравливает своего питбуля на других собак в городе. С ее слов, бойцовская собака даже разорвала таксу местной жительницы. Также, по словам женщины, владелец выгуливает собаку без намордника и поводка.

Лазарева рассказала, что на следующий день после нападения на Джаспера, хозяин бойцовской собаки приходил в приют вместе с другом. Он пытался узнать, может ли как-то помочь, но услышав о поданном заявлении в полицию, ушел. Также, по словам руководителя приюта, к ней приходили родители этого мужчины, извинялись и просили удалить видеозаписи из-за посыпавшихся на их семью угроз. Однако в приюте на эту просьбу ответили отказом.

В пресс-службе МВД по Карелии подтвердили, что 5 сентября в полиции было зафиксировано сообщение о жестоком обращении с животными в Кеми, началась проверка.

Между тем, некоторые пользователи паблика «Приют для бездомных животных г. Кемь», посчитали, что в произошедшем виноваты сами руководители приюта, которые не могут организовать защиту своим подопечным.

«А где ваш забор? У вас собаки к дереву привязаны, если к ним можно подойти, а не в «клетках» ли они должны сидеть. Если вы все делаете правильно, то к собаке никто не подойдет, это ваша ошибка, а не того человека. Вы взяли ответственность за этих животных, вот и несите ее, если не хватает денег - не берите собак…», - высказала свое мнение одна из участниц дискуссии.

Отметим, что спустя несколько дней после этой печальной истории, приюту удалось собрать нужную сумму на ограждение. Строительство забора должно начаться в ближайшие дни, говорится в группе приюта.