25 ноября 2020, 09:21
Мужчина наткнулся на мошенников, делая покупки в интернет-магазине
Петрозаводчанина привлекла выгодная цена за ноутбук и телефон, мужчина потратился, но покупки так и ему и не доставили
Петрозаводчанин гнался за выгодой в Интернете, но в результате не получил желаемого, а расстался с деньгами. О мошенниках он заявил в полицию.
Как сообщили в МВД, 36-летний мужчина подыскал в интернет-магазине мобильный телефон и ноутбук по цене гораздо ниже розничных. Мужчина оформил заказ и оплатил технику, потратив всего 28 тысяч рублей. Но покупки ему так и не доставили.
Стражи порядка предупреждают жителей республики: неоправданно низкая стоимость – повод задуматься о добросовестности продавца. (фото vnd12.ru)