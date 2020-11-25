Мужчина наткнулся на мошенников, делая покупки в интернет-магазине

Петрозаводчанин гнался за выгодой в Интернете, но в результате не получил желаемого, а расстался с деньгами. О мошенниках он заявил в полицию.

Как сообщили в МВД, 36-летний мужчина подыскал в интернет-магазине мобильный телефон и ноутбук по цене гораздо ниже розничных. Мужчина оформил заказ и оплатил технику, потратив всего 28 тысяч рублей. Но покупки ему так и не доставили.

Стражи порядка предупреждают жителей республики: неоправданно низкая стоимость – повод задуматься о добросовестности продавца. (фото vnd12.ru)