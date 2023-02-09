Мужчина насмерть обварил женщину кипятком и выкинул труп в подъезд

Мужчину в Петербурге обвинили в убийстве и заключили под стражу. Он в квартире облил кипятком женщину и через некоторое время вынес в подъезд тело, сообщили в городском главке СК РФ.

Трагедия произошла в доме на Бухарестской улице 6 февраля, а труп нашли на следующий день. Хотя предполагаемый убийца 30-летней женщины скрылся с места ЧП, его нашли.

Выяснилось, что жертва погибла от сильных термических ожогов. Ее тело 52-летний мужчина оставил на лестничной клетке и сбежал. Его задержали и предъявили обвинение. // фото: pixabay.com