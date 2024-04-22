Мужчина нашел чужую банковскую карту и заработал уголовное дело

29-летний петрозаводчанин обронил банковскую карту в районе набережной, но пропажу заметил не сразу. Когда он заглянул в приложение банка, то увидел, что с карты списали более 1400 рублей. Молодой человек обратился в полицию.

Оказалось, что чужую карту подобрал 63-летний горожанин. Мужчина расплатился ей за выпивку и закуску. Подозреваемый в краже пообещал, что возместит ущерб.

В полиции сообщили, что подозреваемый был удивлен интересом со стороны полиции. Он считал, что если нашел банковскую карту, то деньгами может распоряжаться по своему усмотрению. В отношении пожилого горожанина завели уголовное дело. // фото unsplash.com/ Max Fleishmann