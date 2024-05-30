Мужчина избил чужих детей на детской площадке в российском регионе

В Кировской области мужчина избил чужих детей на детской площадке. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из сел региона. В полицию обратились родители восьмилетнего мальчика. Они рассказали, что неизвестный мужчина на площадке схватил за волосы их сына и ударил головой о карусель. Позже стало известно еще об одном пострадавшем ребенке.

Подозреваемого задержали. Мужчина объяснил свои действия тем, что дети попали под горячую руку. Выяснилось, что подозреваемый ранее уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. // Фото «Петрозаводск говорит»