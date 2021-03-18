Мужчина два месяца не подозревал о том, что сказочно разбогател

Житель США выиграл в лотерею миллион долларов и два месяца не подозревал об этом. Историю счастливчика приводит издание UPI.

Пожелавший остаться неизвестным победитель рассказал, что купил лотерейный билет и оставил его в своем автомобиле. Там он и пролежал больше двух месяцев. Когда американец все же вспомнил про билет и решил проверить его, то был ошарашен.

«Мне предложили присесть, прежде чем сообщить, что я выиграл миллион! Мы были в шоке и начали плакать от радости», - рассказал мужчина.

Победитель собирается инвестировать большую часть денег. Еще часть он потратит на отпуск. Он подчеркнул, что произошедшее похоже на сказку о Золушке. Фото finance-seed.com