Мужчина бесследно исчез в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск 46-летнего Алексея Яковлева. 26 июля мужчина ушел из дома. С тех пор о его судьбе ничего не известно, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Рост мужчины 160 сантиметров, полного телосложения, европейский тип лица, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в футболку, темные спортивные штаны и кроссовки.

Всех жителей и гостей Петрозаводска, которые что-либо знают о судьбе этого человека, просят звонить по телефонам: +7-953-534-25-72, (88142) 73-92-40 или 02 (102).