«Москвич» попал под грузовик в Петрозаводске

Сегодня в 15:55 на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как «Москвич», ожидавший очереди на выполнение левого поворота, внезапно стал выворачивать в другой ряд и был по касательной задет грузовиком, ехавшим в прямом направлении.

В результате происшествия отечественный автомобиль получил механические повреждения. Движение на перекрестке оказалось серьезно затруднено.