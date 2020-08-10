10 августа 2020, 18:17
Происшествия

«Москвич» попал под грузовик в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла дорожную аварию, произошедшую в центре карельской столицы

Сегодня в 15:55 на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как «Москвич», ожидавший очереди на выполнение левого поворота, внезапно стал выворачивать в другой ряд и был по касательной задет грузовиком, ехавшим в прямом направлении.

В результате происшествия отечественный автомобиль получил механические повреждения. Движение на перекрестке оказалось серьезно затруднено.

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