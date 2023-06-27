27 июня 2023, 14:57
Музей архитектуры откроют в вековом здании в Карелии
Ратушу в Сортавале реставрируют внутри и снаружи специалисты из Петербурга
Ратушу в Сортавале обновляют. После реставрации в здании, которому почти 140 лет, хотят разместить музей архитектуры. Одним из главных экспонатов станет макет города 1939 года, сообщается в официальных источниках.
Реставрационными работами занимаются специалисты из Северной столицы, которые до этого реставрировали Смольный собор.
У входа в ратушу укладывают сохранившуюся со старого моста брусчатку. // фото скриншот