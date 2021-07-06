Мусоровоз загорелся на ходу в Петрозаводске

Сообщение о пожаре в мусоровозе поступило к петрозаводским спасателям утром 5 июля. Инцидент произошел на улице Толстого в столице Карелии.

К моменту прибытия спасателей, водитель мусоровоза при помощи огнетушителя практически справился с возгоранием. Пожарные пролили тлеющий мусор. По словам водителя, дым из мусорного отсека он увидел, когда ехал на улицу Толстого после загрузки мусора на улице Володарского. Мужчина остановил машину и до прибытия пожарных принял все меры для ликвидации возгорания.

По словам пожарных, если бы не грамотные действия водителя, то последствия были бы куда печальнее. По какой причине случился пожар установят в ходе проверки. (фото с места ЧП)