Мусоровоз вывалил ТКО на дорогу на Кукковке из-за тлеющего окурка

На днях в Петрозаводске на улице Торнева, в районе дома №5, в паре метров от мусорной площадки задымился мусоровоз. Причиной инцидента стала не жара или какая-то техническая неисправность, а тлеющий окурок в кузове.

Как сообщает пресс-служба регоператора «Автоспецтранс», водитель выгрузил мусор на дорогу и вызвал МЧС. Брандмейстеры прибыли спустя семь минут. Задымление было ликвидировано. Таким образом удалось избежать большого пожара и поломки спецтехники и большого пожара.

В Петрозаводске в мае в результате неосторожного использования сгорело и было повреждено огнем более 20 евроконтейнеров на общую сумму 300 тысяч рублей. Регоператор просит жителей столицы Карелии с наступлением теплой погоды следует внимательнее относится к отходам, складируемым в контейнеры. Поскольку непотушенный окурок, горящая спичка и легко воспламеняющиеся предметы могут привести к ЧП.

Фото: ООО «Автоспецтранс»