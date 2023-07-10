МРОТ в России собираются увеличить вдвое

Минимальный размер оплаты труда в стране собираются увеличить. В следующем году он вырастет на 18 процентов, а к 2030-му в два раза, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект Минтруд России представил на общественное обсуждение. С 1 января 2024 года МРОТ вырастет до 19 242 рублей.

А к 2030 году сумма должна вырасти вдвое. Для этого потребуется найти сумму порядка 2,4 триллиона рублей. Ее могут аккумулировать за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России. // фото: alexialex / iStockphoto.com