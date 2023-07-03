МРОТ в России со следующего года увеличится на 18,5 процента

Минимальный размер оплаты труда в России повысят с 1 января следующего года. Проект соответствующего документа Минтруда РФ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

- Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиарда рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 миллиарда рублей,

- сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно проекту, МРОТ вырастет до 19 242 рублей в 2024 году. При этом с 2025-го в министерстве намерены вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной зарплатой. // фото: www.freepik.com