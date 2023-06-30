Овощи и бензин продолжают дорожать в Карелии

Автомобильное топливо и некоторые овощи подорожали в Карелии за последнюю неделю. В Карелиястат рассказали, как изменились цены с 20 по 26 июня.

Сильнее всего подорожала белокочанная капуста (10,9%), огурцы (6,9%), морковь (4,2%), свекла (2,8%), яблоки (1,7%). Среди других товаров подорожал черный чай, куриное яйцо, курица. Подорожали кроссовки, телевизор, сухой корм для животных.

Вместе с тем подешевел картофель (8%), репчатый лук (6,6%), свежие помидоры (3,1%). Также подешевело подсолнечное масло, консервы мясные для детского питания, колбаса полукопченая и варено-копченая, творог. Снизились цены на обрезную доску и смартфон.

Что касается бензина, то пусть и ненамного, но он продолжил дорожать. Цена на бензин автомобильных марок АИ-95 и АИ-92 выросла на 0,6%, дизельное топливо подешевело на 0,6%.