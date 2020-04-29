Мотоциклист получил травмы в ДТП в Карелии

Вечером 28 апреля в Кондопоге произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП травмы получил байкер, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 19:52 на улице Бумажников. По предварительным данным, 27-летняя девушка-водитель автомобиля «Опель» при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество мотоциклу «Хонда». Произошло столкновение.

В результате аварии 32-летний мотоциклист получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.