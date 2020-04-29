29 апреля 2020, 09:26
Мотоциклист получил травмы в ДТП в Карелии
В Кондопоге девушка-водитель автомобиля спровоцировала аварию, нарушив правила дорожного движения
Вечером 28 апреля в Кондопоге произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП травмы получил байкер, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в 19:52 на улице Бумажников. По предварительным данным, 27-летняя девушка-водитель автомобиля «Опель» при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество мотоциклу «Хонда». Произошло столкновение.
В результате аварии 32-летний мотоциклист получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.