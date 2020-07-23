Мотоциклист из Самары вылетел в кювет в Карелии

Мотоциклист пострадал в ДТП в Карелии. Авария произошла в минувшую среду, 22 июля, в Пудожском районе республики на 414 км федеральной автодороги «Вологда – Медвежьегорск».

«В 12:40 водитель мотоцикла Хонда не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства»,

– говорится в сообщении.

32-летний мотоциклист, житель Самарской области, получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и выбирать разумную скорость движения в конкретных дорожных условиях.