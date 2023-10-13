Мост в Петрозаводске будут перекрывать три дня подряд

Понтонный мост в Соломенном будут перекрывать по ночам в субботу, воскресенье и понедельник. Об этом сообщает мэрия Петрозаводска.

14, 15 и 16 октября с 00:30 до 5:00 движение транспорта по переправе будет запрещено. Специалисты проверят мост на соответствие требованиям безопасности.

Пешеходы смогут воспользоваться понтонным мостом во время проведения работ. Автомобили экстренных служб также при необходимости пропустят. // Фото «Петрозаводск говорит»