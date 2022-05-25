Москвичам вернут деньги за оплаченные коронавирусные штрафы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог градоначальника.

Власти столицы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение антиковидных норм. Также горожанам и бизнесу вернут деньги за уже оплаченные во время пандемии штрафы.

«Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания Covid-19»,

- отмечается в сообщении.

Амнистия вступает в силу 1 июня. Власти оценили объем программы в 13,6 миллиарда рублей. Деньги можно будет вернуть через центр госуслуг. Фото: pixabay.com/NickyPe