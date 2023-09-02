02 сентября 2023, 11:17
Мошенники вспомнили старую уловку для обмана пожилой семейной пары
Похожий голосом на давнего приятеля попросил помочь избежать ответственности за нарушение ПДД
Аферисты похитили из семейного бюджета пожилых петрозаводчан 45 тысяч рублей. Для обмана они использовали старую уловку, сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.
Пожилому мужчине позвонил незнакомец, в котором тот узнал своего давнего приятеля. Собеседник рассказал, что едет в гости, но в пути его привлекли к ответственности за нарушение ПДД. Он просил помочь деньгами, чтобы сохранить водительские права.
Пенсионер поделился со своей супругой и попросил сделать перевод. Получив желаемое, лжедруг больше не беспокоил звонками. Пенсионеры же заключили, что их провели. Полиция организовала проверку по заявлению о мошенничестве. // фото unsplash.com