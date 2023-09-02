Мошенники вспомнили старую уловку для обмана пожилой семейной пары

Аферисты похитили из семейного бюджета пожилых петрозаводчан 45 тысяч рублей. Для обмана они использовали старую уловку, сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

Пожилому мужчине позвонил незнакомец, в котором тот узнал своего давнего приятеля. Собеседник рассказал, что едет в гости, но в пути его привлекли к ответственности за нарушение ПДД. Он просил помочь деньгами, чтобы сохранить водительские права.

Пенсионер поделился со своей супругой и попросил сделать перевод. Получив желаемое, лжедруг больше не беспокоил звонками. Пенсионеры же заключили, что их провели. Полиция организовала проверку по заявлению о мошенничестве. // фото unsplash.com