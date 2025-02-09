Мошенники воспользуются романтикой для обмана россиян

Мошенники активизируются в преддверии праздников. Какие уловки могут использовать жулики в преддверии 14 февраля, рассказали в МВД России.

Первая схема связана с фейковыми знакомствами. В соцсетях, на сайтах знакомств создают ненастоящие профили, разыгрывают романтические чувства, а в итоге выманивают деньги из очарованных жертв.

Еще одна уловка перед Днем святого Валентина – скидки и эксклюзивные букеты на сайтах доставки цветов и подарков. Жертва оплачивает заказ и общение прекращается.

Еще одна уловка - предложения якобы от известных брендов, которые приведут жертву на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносные программы.

Также мошенники могут использовать схему с доставкой цветов от «неизвестного поклонника». В этом случае жулики нацелены на получение смс-кода, который откроет им доступ к аккаунтам.

Ранее мы рассказывали, как жительницу Карелии, искавшую любовь, обманули мошенники с помощью искусственного интеллекта. // фото freepik.com/