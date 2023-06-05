Мошенники убедили петрозаводанку установить приложение и украли деньги

Мошенники атаковали звонками жителей Карелии в первые выходные июня. В полицию поступило более десяти заявлений об обмане. Аферисты благодаря доверчивости петрозаводчан, костомукшан и кондопожан стали богаче на миллион рублей.

Одну из жертв, 54-летнюю жительницу Петрозаводска, жулики убедили установить новое мобильное приложение. Женщина им поверила, ведь звонившие представились сотрудниками банка. Итог – счет петрозаводчанки опустел на 40 тысяч рублей.

Еще одной жительнице карельской столице позвонил якобы представитель силовой структуры. Он рассказал про кредит, который на нее незаконно оформили, и предложил аннулировать операцию. Для этого женщина взяла в банке 295 тысяч рублей и перевела средства кредита на неизвестный счет, думая, что он принадлежит ей.

Стражи порядка организовали проверку. // фото freepik.com