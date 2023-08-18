Мошенники с помощью приложения украли деньги у жителя Карелии

В полицию Костомукши обратился 71-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании, предоставляющей услуги мобильной связи. Пенсионеру предложили установить на телефон приложение, якобы для того, чтобы продлить обслуживание абонента. Мужчина в тот момент был занят и не стал вникать в вопрос.

После установки программы со счета горожанина стали списываться деньги. Злодеи установили приложение, которое позволило им получить удаленный доступ к мобильнику, и начали воровать. Обнаружив это, пенсионер заблокировал счет и пошел в полицию.

По заявлению мужчины проводится проверка. Жителей Карелии призвали быть бдительными при общении с незнакомцами. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson