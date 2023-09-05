Мошенники подделали еще один аккаунт карельского чиновника

Временно исполняющая обязанности сити-менеджера Инна Колыхматова призвала не верить сообщениям, которые от ее имени распространяются в «Телеграме».

С ее слов, у нее еще нет канала в мессенджере, однако кто-то отправляет сообщения от ее имени.

«Сегодня с утра приходят странные сообщения, которые я якобы рассылаю в мессенджере «Телеграм». Безусловно, их отправляю не я»,

- предупредила чиновница на своей страничке «ВКонтакте».

Колыхматова попросила не отвечать неизвестным и беречь себя как в цифровом мире, так и в реальном.

Ранее жулики завели в мессенджере фейковую страничку замминистра здравоохранения Карелии Галины Матвеевой. Неизвестные звонили с фейк-страницы работникам медицинских организаций. // фото на главной unsplash.com/ Freestocks/в тексте со страницы врио Инны Колыхматовой