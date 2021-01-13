Мошенники под видом чиновников активизировались в Петрозаводске

Власти столицы Карелии призывают работников организаций не поддаваться на уловки злоумышленников, которые представляются сотрудниками администрации города или уполномоченными надзорных органов.

Жалобы на злоумышленников поступили сегодня из нескольких медицинских учреждений. Неизвестные по телефону призывали «подготовиться к проверке» со стороны надзорных органов.

Мэрия просит граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. О подозрительных звонках можно сообщать в полицию. (фото dp73.spb.ru)