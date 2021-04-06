Мошенники мимикрировали под сайты для проверки надежности брокеров

Злоумышленники стали пользоваться интересом россиян к биржевым инвестициям. Аферисты под видом сайтов для проверки надежности брокеров пытаются выманить личные данные пользователей.

По информации РИА Новости, в Интернете распространяется реклама с предложением проверить «брокера через интернет». Пользователь кликает, далее ему предлагается ввести название посреднической компании, а сайт выдает информацию, что брокер якобы находится в «международном черном списке». Чтобы получить полезные инструкции, пользователю предлагается оставить свое имя и номер телефона.

Эксперты считают, что за «черными списками» скрывается несколько видов мошенничества. Например, злоумышленники предлагать юридическую поддержку для защиты средств инвестора от якобы недобросовестного брокера. Помощь эта не бесплатна. Также мошенники, используя психологическое давление, могут вынудить пользователя перевести деньги на якобы безопасные счета, которые в реальности принадлежат злоумышленникам.

«Не стоит упускать из виду и то, что любой такой сайт собирает базу персональных данных людей, имеющих брокерские счета, причем сразу с указанием, в какой компании открыт счет»,

- предупреждает директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

Этой базой могут пользоваться как сами мошенники, так и выгодно продать ее другим злоумышленникам. Тогда пользователям обеспечен шквал звонком от разных мошенников, продавцов товаров и услуг на годы вперед.

Ранее мы рассказывали, что аферисты представляются оператором электронных кошельков «Яндекс.Деньги» и угрожают перевести средства на биткойн-кошелек, при этом грозятся опубликовать в Интернете компрометирующее видео с участием клиента. (фото dp73.spb.ru)