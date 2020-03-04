04 марта 2020, 10:18
Мошенник обманул женщину, которая покупала подарок сыну в Интернете
Жительница Карелии намеревалась подарить сыну питбайк, который он ранее нашел на одном из сайтов объявлений, но стала жертвой обмана
В полицию Медвежьегорского района обратилась жительница Карелии, которая лишилась денег при покупке подарка.
По сообщению МВД, в начале февраля сын потерпевшей захотел недорогой питбайк. Подходящую модель он нашел на одном из сайтов объявлений.
Женщина одобрила выбор и связалась с продавцом. В качестве предоплаты продавец попросил перевести 12 тысяч на электронный кошелек. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь с женщиной.
По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.