Мошенник обманул женщину, которая покупала подарок сыну в Интернете

В полицию Медвежьегорского района обратилась жительница Карелии, которая лишилась денег при покупке подарка.

По сообщению МВД, в начале февраля сын потерпевшей захотел недорогой питбайк. Подходящую модель он нашел на одном из сайтов объявлений.

Женщина одобрила выбор и связалась с продавцом. В качестве предоплаты продавец попросил перевести 12 тысяч на электронный кошелек. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь с женщиной.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.