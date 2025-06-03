Мошенническую схему с "Пушкинскими картами" раскрыли

В Татарстане возбудили уголовное дело относительно группы мошенников, которые крали средства с чужих "Пушкинских карт". Для этого аферисты создали сайт, анонсировали концерты, но не проводили их, об этом сообщает РИА Новости.

Предприниматель со своими знакомыми создали творческий коллектив и его сайт, на котором продавали билеты по "Пушкинской карте". Мошенники успели продать 2,5 тысячи билетов. Ущерб оценили в 5,75 миллиона рублей.

Уголовное дело передали в суд. Мера пресечения для обвиняемых - подписка о невыезде. © «Петрозаводск говорит»