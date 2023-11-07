Мошенница поочередно обманула жительницу Карелии и ее мужа

Супруги из Сортавалы стали жертвами мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным полиции, некая аферистка позвонила 69-летней женщине и представилась агентом по финансовому контролю. Собеседница убедила жительницу Карелии оформить три кредита и предоставить данные своей кредитной карточки. В итоге женщина потеряла 753 тысячи рублей.

Та же самая мошенница после этого позвонила 70-летнему мужу пенсионерки и убедила его взять в кредит 300 тысяч рублей. Эти деньги тоже перекочевали на счет злоумышленницы.

Стражи порядка выясняют обстоятельства совершенного преступления. // Фото «Петрозаводск говорит»