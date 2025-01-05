Морозная и снежная погода ожидается 6 января в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет 6 января в республике. Ночью в отдельных районах, а днем на большей части региона небольшой, местами умеренный снег, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

На дорогах гололедица, ветер западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -15, -20 градусов, местами будет до -27 градусов, днем ожидается -6,-11 градусов, на севере местами будет до -16 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -17, -19 градусов, днем будет -8, -10 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти. // фото: unsplash.com