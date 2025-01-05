Гололедица и сильные морозы ожидаются сегодня в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Днем пройдет небольшой, а местами умеренный снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

На дорогах гололедица, ветер западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха днем будет -9,-14 градусов, местами до -19 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер задует западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит -10, -12 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. // фото: pixabay.com