Гололедица и сильные морозы ожидаются в воскресенье в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет завтра в Карелии. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой, а местами умеренный снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

На дорогах гололедица, ветер западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -15, -20 градусов, местами похолодает до -28 градусов, днем будет -9,-14 градусов, местами до -19 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ночью небольшой, а днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер задует западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается -15, -17 градусов, днем будет -10, -12 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. // фото: «Петрозаводск говорит»