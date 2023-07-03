Мороженое подорожало в Карелии

Стоимость ста граммов сливочного мороженого с января по май этого года в регионах Северо-Запада в основном росла.

Лишь в двух субъектах лакомство подешевело. Это Ленинградская область и Мурманская область, сообщает портал 47 news.ru. При этом в Заполярье лакомство самое дорогое на Северо-Западе – более 106 рублей. Также цена кусается в Калининградской область, где в январе мороженое стоило 89,9, а в мае – 93,5.

В Карелии мороженое возросло на 2,29%. Если в январе 100 граммов пломбира стоило 75,2 рубля, то к маю стоимость увеличилась до 76,9. Самое недорогое мороженое можно найти в Архангельской области, а также в Вологодской области. // фото unsplash.com