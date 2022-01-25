Мороз усилится в Карелии в среду

Завтра, 26 января, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-13°C, днем -7,-9°C. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем по западным районам местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -11, -16°C, местами при прояснениях до -20°С, днем -6,-11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -9-11, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже -7-11, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -7-11, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Erik_Karits