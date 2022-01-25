Серьезных осадков в Карелии сегодня не предвидится

Сегодня, 25 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха 0, -2°C в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0, -5°C, по северу до -8°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-9, преимущественно ясно.

В Сегеже 0-6, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале 0-6, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/katya-guseva0