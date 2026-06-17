Молодые звезды Петрозаводска: соединяя поколения через музыку

18 февраля на сцене Карельской филармонии выступит Молодёжный оркестр Карелии

В составе оркестра учащиеся и выпускники музыкальных школ Петрозаводска: Детской музыкальной школы им. Свиридова, Петрозаводской детской школы искусств им. Балакирева, Детской хоровой школы, Детской музыкальной школы №1 им. Синисало и Республиканской школы искусств. Также 18 февраля в концерте будут принимать участие педагоги и учащиеся Детской музыкальной школы им. Вавилова (г. Костомукша), студенты Петрозаводского музыкального колледжа им. Раутио и Колледжа при Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова. На так называемые «дефицитные» инструменты (тромбоны и фагот) приглашены артисты Симфонического оркестра Карельской филармонии и оркестра Музыкального театра Карелии.

Молодёжный оркестр Карелии – это почти 60 музыкантов, самому младшему из которых 13 лет, а самому старшему, художественному руководителю оркестра Сергею Попову, который тоже выходит на сцену в составе оркестра, исполнился 51 год.

Это будет второе выступление Молодёжного оркестра на сцене Карельской филармонии. Первое состоялось год назад, когда оркестр отмечал своё 15-летие.

Репертуар коллектива разнообразен: от сочинений итальянских композиторов XV века до произведений Альфреда Шнитке и музыки современных карельских композиторов. Есть в репертуаре и эстрадно-джазовые композиции. Как настоящие меломаны, артисты Молодёжного оркестра, искренне и с любовью исполняют музыку самых разных жанров и эпох.

Исполнители: Молодёжный оркестр Карелии, художественный руководитель – Сергей Поп о в, дирижёр – Андрей Дик о ев (Санкт-Петербург); солистка – Алиса Кал а шникова (скрипка, Москва).

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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