Молодую женщину в Петрозаводске не могут найти с 23 февраля

Полиция в Петрозаводске разыскивает Надежду Александровну Райкка. Женщина 1986 года рождения исчезла еще 23 февраля, рассказали в МВД Карелии.

Со Дня защитника Отечества местонахождение пропавшей петрозаводчанки неизвестно.

Всех, кому что-то известно о ней и о том, где она, полиция просит сообщать по телефону: 8 981 402 06 14. // Фото: источник