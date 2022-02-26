26 февраля 2022, 15:02
Молодую женщину в Петрозаводске не могут найти с 23 февраля
Жительница карельской столицы бесследно пропала, в розыске просят помочь неравнодушных
Полиция в Петрозаводске разыскивает Надежду Александровну Райкка. Женщина 1986 года рождения исчезла еще 23 февраля, рассказали в МВД Карелии.
Со Дня защитника Отечества местонахождение пропавшей петрозаводчанки неизвестно.
Всех, кому что-то известно о ней и о том, где она, полиция просит сообщать по телефону: 8 981 402 06 14. // Фото: источник