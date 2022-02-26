Юных ночных угонщиков будут судить в Карелии

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 16-летнего и 19-летнего жителей Карелии. Молодые люди угоняли автомобили в ночи, сообщили в СУ СКР по региону.

Обоим предъявили обвинение в угоне и покушении на угон, а старшему вдобавок в вовлечении в преступление несовершеннолетнего. В ноябре прошедшего года приятели угнали припаркованный во дворе дома в Питкяранте ВАЗ.

Они соединили провода зажигания и тронулись, но через несколько метров врезались в дерево. Той же ночью юноши пытались угнать еще четыре машины, но не смогли завести их и сбежали. Уголовное дело передали в суд. // Фото: carsweek.ru