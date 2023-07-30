Молодой житель Карелии обманул микрофинансовую организацию

Полиция Кондопожского района выяснила, что местный житель причастен к совершению мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации правоохранителей, 25-летний кондопожанин по подставным данным оформил онлайн-кредит в микрофинансовой организации, расположенной в Сибири. Ущерб составил 5000 рублей.

Стражи порядка полагают, что это преступление - не единственное. Устанавливаются другие эпизоды.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson