Молодой житель Карелии напоил и обокрал пенсионера

62-летний житель Прионежского района был вынужден обратиться в полицию после того, как обнаружил, что у него кто-то украл 10 тысяч рублей. Мужчина лишился денег после посиделок с друзьями, сообщает пресс-служба МВД по РК. Стражи порядка раскрыли преступление.

Выяснилось, что мужчины собрались после работы в подсобке. К ним зашел 33-летний односельчанин и предложил выпить. Застолье затянулось, потерпевший уснул, а когда очнулся, денег при нем уже не было.

Полицейские установили, что именно инициатор застолья и забрал деньги. В процессе посиделок он заметил крупную сумму у своего товарища, а когда тот уснул, забрал деньги себе.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.