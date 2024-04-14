Молодой житель Карелии купил наркотики в Интернете и попался силовикам

19-летнего жителя Карелии будут судить по статье о наркотиках. Ему может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.

Прошлой осенью парень вместе с несовершеннолетней подругой купил в интернет-магазине 0,8 г наркотика, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии. Он перевез запрещенное вещество, но был задержан силовиками.

Во время допроса молодой житель Медвежьегорска признался и помогал следователям. Дело рассмотрит суд. Его подруга также не ушла от ответственности, в отношении нее возбудили уголовное дело. // фото unsplash.com