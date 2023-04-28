Молодой мужчина задержан в магазине в Кондопоге

Вечером в четверг в одном из магазинов Кондопоги была нажата тревожная кнопка. На место выдвинулся наряд Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывшие в торговую точку стражи порядка выяснили, что один из посетителей набрал товара, спрятал его под одежду и попытался скрыться без оплаты.

Нарушителя задержали, им оказался 19-летний местный житель. Молодого человека передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com