Воры нагрянули на дачный участок жителя Карелии

В полицию Сортавальского района обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что из принадлежащего ему гаража пропали мотоцикл, автозапчасти и компрессор, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что в поселке, в котором произошло преступление, у него имеется дачный участок. Некоторое время назад дом сгорел, остались только хозпостройки. Хозяин обнаружил кражу, когда приехал, чтобы забрать вещи.

Под подозрение попали 19-летний и 25-летний жители Сортавалы. Они признались, что специально объезжали дачи в поисках наживы. Украденный мотоцикл злодеи спрятали в лесу, но так и не вернулись к нему. Запчасти сдали в металлолом.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. // Фото: unsplash.com