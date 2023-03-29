Молодой мужчина убит в Петрозаводске

В Петрозаводске будут судить 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, преступление было совершено в январе этого года. У себя дома обвиняемый в состоянии опьянения поссорился с 32-летним знакомым. Он нанес мужчине удар ножом в грудь. Тот умер на месте.

Предполагаемый убийца был арестован. В скором времени уголовное дело будет передано в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com