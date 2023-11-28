Молодой мужчина погиб на производстве в Карелии

В Кондопоге сегодня, 28 ноября, произошла трагедия. Погиб рабочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, на одном из предприятий 27-летний мужчина осуществлял погрузку в железнодорожные вагоны.

«Находясь на возвышенной платформе и управляя вилочным погрузчиком, водитель допустил съезд в сторону, после чего погрузчик стал опрокидываться на бок и придавил водителя, который в этот момент не успел из него выбраться»,

- говорится в сообщении СК. От полученных травм мужчина умер на месте.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. На месте работал следователь. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. // Фото СК