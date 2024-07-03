Молодой мужчина обворовывал магазины по всему Петрозаводску

В полицию Петрозаводска поступило несколько заявлений из торговых точек. Из магазинов в разных частях города пропадали продукты, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 19-летний мужчина, который ранее уже был судим. Выяснилось, что он незаметно выносил продукты из магазинов для дальнейшей перепродажи. От его действий пострадали торговые точки в центре города, на Древлянке, в районе Октябрьского проспекта. Вор крал мясные изделия, кофе, сливочное масло и другие товары. Общий ущерб был оценен примерно в 20 тысяч рублей.

В отношении молодого человека было возбуждено несколько уголовных дел. Ему грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann